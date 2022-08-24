Около 100 миллионов рублей потребуется на тушение пожаров в Нижегородской области

Около 100 миллионов рублей потребуется для тушения лесных пожаров в Нижегородской области. Об этом глава региона Глеб Никитин сообщил в ходе совещания с президентом России по ситуации с лесными пожарами.

- В 2022 году на тушение лесных пожаров в Нижегородской области предусмотрено 13,8 миллионов рублей, - отметил Глеб Никитин. – По очагу в Воротынском районе, о котором я докладывал, этих средств будет недостаточно. Конкретная сумма будет известна после ликвидации пожара.

По словам губернатора, дополнительные средства потребуются на заключение контрактов с привлечёнными сторонними организациями.

-Это питание, привлечение «Авиалесоохраны» из Иркутска, других коллег из Тюмени и закупка топлива, - сообщил Глеб Никитин. По предварительным расчетам, это около 100 миллионов рублей.