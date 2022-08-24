Компания «ЛУКОЙЛ» поддержала акцию «Скоро в школу»

24 августа 2022 г. заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ»), депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Антон Гребень поздравил первоклассников с наступающим Днем знаний и вручил ребятам ранцы с канцелярскими принадлежностями.

В преддверии нового учебного года ГКУ Нижегородской области «Управление социальной защиты Кстовского района» проводит благотворительную акцию «Скоро в школу». В рамках нее семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получают помощь по подготовке детей к школе. В этом году Компания «ЛУКОЙЛ» традиционно участвует в акции.

«1 сентября – волнительный день не только для ребят, но и родителей. Подготовиться к школе и купить все необходимое для учебы всегда требует не только сил, но и средств. Компания «ЛУКОЙЛ» ежегодно помогает кстовским семьям собрать первоклассников в школу. Уверен, новые ранцы с канцтоварами порадуют ребят. Я желаю им успехов и только отличных оценок. Поздравляю всех с наступающим новым учебным годом, с Днем знаний!» – сказал Антон Гребень.