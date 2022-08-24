Пьяный мужчина до смерти избил собутыльника в Дзержинске Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Дзержинске задержали мужчину, подозреваемого в избиении до смерти 58-летнего местного жителя, тело которого нашли на днях за гаражами. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

Труп был найден очевидцами в гаражном массиве на проспекте Ленина в Дзержинске – на теле были следы криминального характера, что свидетельствовало о насильственной смерти.

Вскоре удалось задержать предполагаемого убийцу – им оказался 44-летний мужчина.

Гражданин пояснил, что не хотел убивать потерпевшего. По его словам, в тот вечер он распивал с потерпевшим в гаражах алкоголь. Разговоры по душам незаметно перетекли в словесную перепалку, в ходе которой подозреваемый несколько раз ударил ногами в грудь своего оппонента, отчего тот скончался.

Злоумышленник признал свою вину, ему уже предъявлено обвинение. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».