Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия24 августа 2022 13:32

Пьяный мужчина до смерти избил собутыльника в Дзержинске

Тело погибшего нашли за гаражами
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Пьяный мужчина до смерти избил собутыльника в Дзержинске

Пьяный мужчина до смерти избил собутыльника в Дзержинске

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Дзержинске задержали мужчину, подозреваемого в избиении до смерти 58-летнего местного жителя, тело которого нашли на днях за гаражами. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

Труп был найден очевидцами в гаражном массиве на проспекте Ленина в Дзержинске – на теле были следы криминального характера, что свидетельствовало о насильственной смерти.

Вскоре удалось задержать предполагаемого убийцу – им оказался 44-летний мужчина.

Гражданин пояснил, что не хотел убивать потерпевшего. По его словам, в тот вечер он распивал с потерпевшим в гаражах алкоголь. Разговоры по душам незаметно перетекли в словесную перепалку, в ходе которой подозреваемый несколько раз ударил ногами в грудь своего оппонента, отчего тот скончался.

Злоумышленник признал свою вину, ему уже предъявлено обвинение. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».