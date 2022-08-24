Новые очаги лесных пожаров выявлены в районе Мулинского полигона

Новые очаги лесного пожара обнаружены в Нижегородской области – на этот раз в районе Мулинского полигона. Об этом рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

- Сейчас на землях лесного фонда Нижегородской области больше очагов нет, - отметил Глеб Никитин. – Однако теперь новые очаги обнаружены на землях министерства обороны – в районе Мулинского полигона. Для борьбы с огнем мы уже направили дополнительные средства.

Напомним, ранее глава региона заявил, что лесной пожар в Воротынском районе удалось локализовать. Сейчас все силы брошены на полную ликвидацию возгорания. Однако огонь уже успел пройти свыше 6 тысяч гектар.

Ситуация осложняется сейчас еще и погодными условиями. По прогнозу синоптиков, аномально жаркая погода до +33 градусов продержится в регионе как минимум до конца недели. Климатическая норма уже превышена на 7-8 градусов.