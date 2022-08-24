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Общество24 августа 2022 13:09

Еще 20 тонн гуманитарной помощи направила Нижегородская область на Донбасс

Основу этого груза составили продукты питания
Василий КРОТОВ

Нижегородская область направила на Донбасс еще свыше 20 тонн гуманитарной помощи. В этот раз упор был сделан на продукты питания. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

- Машины выехали из Нижнего Новгорода в Белгород, - говорится в сообщении. – После этого груз уже будет распределен в те населенные пункты, которые сильнее всего нуждаются в помощи.

- Я благодарю всех, кто участвовал в сборе этой гуманитарной помощи, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – В этом участвовали люди самых разных профессий и возрастов. Единственное, что их объединяет – это неравнодушие и желание поддержать тех, кто находится в сложных условиях. Я сам лично был на Донбассе и видел, какую искреннюю благодарность испытывали люди.

Уже известно, что в машины погрузили муку, сахар, растительное масло, консервы и крупы.