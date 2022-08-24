Новые очаги лесных пожаров появились в Нижегородской области. Фото: Иван МАКЕЕВ

Не успели в Нижегородской области ликвидировать пожар в Воротынском районе, как стало известно о появлении новых очагов пожара – на этот раз на западе региона. Об этом рассказал губернатор Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

- Новые очаги есть в районе Мулинского полигона – на землях Минобороны. Направили в поддержку силы и средства для борьбы с огнем. Оперативно выделяем дополнительные средства на борьбу с пожарами, - сообщил глава региона.

Судя по карте пожаров, сразу несколько десятков термоточек зафиксировано вокруг территории Гороховецкого артиллерийского полигона.

Напомним, на востоке Нижегородской области продолжается ликвидация крупного лесного пожара в Воротынском районе, где огонь бушует уже вторую неделю. Сегодня, 24 августа, стало известно о локализации возгорания. Теперь усилия огнеборцев направлены на его ликвидацию.