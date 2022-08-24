Девять человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом и легковушкой в Дзержинске

Серьезная авария днем 24 августа произошла в Дзержинске – здесь столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль. В результате аварии предварительно пострадали девять человек. Об этом министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил в своем телеграм-канале.

ДТП произошло на Автозаводском шоссе. В настоящее время на месте происшествия работают три бригады скорой медицинский помощи.

- Информация будет обновляться, - написал чиновник. - Ситуацию взял на личный контроль.

Напомним, ранее мы сообщали, что девять пьяных подростков на маминых «Жигулях» устроили гонки с полицией под Нижним Новгородом.

Вечером 12 августа внимание полицейского наряда, дежурившего на трассе, привлекла странная машина «ВАЗ». Она петляла по трассе, то и дело меняя траекторию, и угрожая вот-вот врезаться в проезжающие рядом машины. Полицейские попытались остановить бешеный «жигуленок», но тот только прибавил газу и со свистом пронесся мимо.