Больше 20 тысяч нижегородцев перевезли в маршрутках по льготным и пересадочным тарифам 23 августа

За первые сутки работы новой маршрутной сети в Нижнем Новгороде на маршрутках перевезли больше 20 тысяч человек по льготным и пересадочным тарифам. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем.

По данным организации, свыше 18 тысяч нижегородцев воспользовались тарифом «Электронный кошелек. 60 минут». Всего за первый день в кол-центр 23 августа поступило около 300 обращений.

- Особенно приятно было получить обращения от пенсионеров, которые благодарили за возможность воспользоваться льготами на маршрутках, - отметила руководитель кол-центра Центра развития транспортных система Татьяна Наугольникова. – Благодаря этому нововведению им теперь не приходится ждать социальный автобус, а значит, время ожидания на остановке сокращается.

Напомним, новая транспортная схема была запущена в Нижнем Новгороде 23 августа. Пока она работает в тестовом режиме. Полностью новая схема будет внедрена к 2025 году.