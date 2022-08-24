Патриарх Кирилл поздравил губернатора Глеба Никитина с днем рождения

Патриарх Московский и всея Руси поздравил с днем рождения губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Текст поздравления размещен на портале московского патриархата.

- Отрадно отметить, что под Вашим руководством Нижегородская область динамично развивается. Очень многое сделано для развития экономической и социальной сферы. Также есть изменения и в религиозно-просветительской сфере: восстанавливаются и строятся храмы, проводятся мероприятия духовно-патриотической направленности, - отметил патриарх.

По словам патриарха Кирилла, сложившаяся совместная работа Нижегородской митрополии с местной властью будет и дальше способствовать утверждению традиционных нравственных ценностей в жизни общества. Также это будет способствовать нравственному воспитанию молодого поколения.

- Желаю Вам крепкого здравия, благополучия и щедрой помощи Божией в дальнейших ответственных трудах на пользу сограждан, - говорится в послании.

Напомним, 24 августа губернатору Нижегородской области Глебу Никитину исполняется 45 лет.