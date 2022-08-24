19 ресторанов «Вкусно и точка» уже работают в Нижнем Новгороде

На сегодняшний день в Нижнем Новгороде работают уже 19 ресторанов «Вкусно и точка». Об этом сообщается на сайте компании.

Напомним, первые четыре ресторана сети «Вкусно и точка», пришедшей на смену «Макдоналдса», открылись в Нижнем Новгороде 27 июня. Это заведения на площади Революции, площади Горького, на улице Веденяпина и Нижневолжской набережной. В ближайшее время должны открыть еще пять ресторанов. Все они расположены в крупных торговых центрах Нижнего Новгорода.

- Цены подросли. Где-то чуть больше, где-то чуть меньше. У каждого заведения своя ценовая политика, которая зависит от множества факторов, но у нас цены на том же уровне, как и в общем сегменте общественного питания , — на открытии первого ресторана рассказала «Комсомолке» директор предприятия Екатерина Макашина.