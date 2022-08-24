Нижегородский вирусолог заявил об окончании пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса, по всей вероятности, подошла к своему завершению. Сам вирус, конечно, никуда не исчез, но пандемии в том виде, в каком мы с ней столкнулись, больше не будет. Об этом заявил доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней ПИМУ Виктор Краснов, пишет городской портал «Открытый Нижний».

По словам специалиста, коронавирусам свойственно переходить в разряд сезонных заболеваний, поэтому и в случае с COVID-19 можно ожидать подобного варианта развития событий. Вместе с тем могут появляться новые штаммы, вирус может мутировать, попадая в организм, и этот процесс по сути бесконечен.

Напомним, в Нижегородской области в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией начинают постепенно возвращаться маски. Так, 15 августа масочный режим вновь был введен в медицинских учреждениях, а спустя несколько дней Роспотребнадзор рекомендовал защищать органы дыхания всем нижегородцам в общественных местах: магазинах, транспорте и так далее.