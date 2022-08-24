Пробные пуски тепла в Нижнем Новгороде начнутся в сентябре Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Пробная подача отопления начнется в Нижнем Новгороде в сентябре. Ход подготовки ответственных организаций к зимнему сезону проверил мэр Юрий Шалабаев, сообщает пресс-служба городской администрации.

– Несмотря на жаркую погоду, мы понимаем, что она может в любой момент измениться. В прошлом году нам пришлось давать отопление раньше срока, поэтому к наступлению холодов важно подготовиться заранее, - отметил мэр.

По данным мэрии, подготовка к отопительному сезону почти завершена в Приокском районе. Специалисты проверяли дома, начиная с мая. Также к зиме готовы детские садики и больницы района.

Ранее, сообщалось, что АО «Теплоэнерго» успешно реализовало все запланированные проекты инвестиционной программы по ликвидации ветхих котельных и переключению нагрузки с низкоэффективных источников теплоснабжения на крупные и более надежные.