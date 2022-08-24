Прямой турпоезд из Нижнего Новгорода в Карелию запустят в сентябре

Новый туристический поезд «Карельский вояж» запустят в сентябре из Нижнего Новгорода в Карелию. Свой первый рейс он совершит с 9 по 12 сентября. Его пассажиры смогут увидеть все основные достопримечательности северного края. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.

- В начале путешествия поезд сделает остановку в Санкт-Петербурге, где пассажиры смогут увидеть разводные мосты на ночной экскурсии и посетить музей железных дорог, - говорится в сообщении. – Вслед за этим поезд отправится в Карелию, где туристы увидят все главные достопримечательности: Кижи, Валаам, Петрозаводск, Сортавала, горный парк Рускеала и водопады Ахвенкоски.

Там туристов ждет полное погружение в самобытную культуру карелов и саамов. Также пассажиры поезда смогут отведать местную кухню.

- Данный маршрут как круизный железнодорожный поезд на 3 ночи включен в государственную программу «Туристический кешбэк», что позволит туристам возместить 20% от стоимости поездки, - рассказали в ГЖД.