Гроза ожидается в Нижегородской области 24 августа. Фото: СОЦСЕТИ

Гроза ожидается местами по Нижегородской области 24 августа. Экстренное предупреждение распространило региональное ГУ МЧС России.

По информации ведомства, непогода придет в регион уже в ближайшие 1-3 часа и сохранится до конца дня.

Стоит отметить, что в последний раз в Нижнем Новгороде были дожди около двух недель назад. Все это время в регионе стоит жаркая солнечная погода, а на этой неделе синоптики предупредили об аномальной жаре до +33 градусов. Из-за этого в ряде районов Нижегородской области наблюдаются опасные агрометеорологические явления - почвенная засуха и суховеи.