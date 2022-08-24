5 тысяч пожарных гидрантов Нижнего Новгорода готовы к работе

К работе готовы все пожарные гидранты, находящиеся на обслуживании Нижегородского водоканала. В связи с аномально жаркой для августа температурой воздуха это крайне важно, так как сейчас наблюдается пик пожароопасного периода.

АО «Нижегородский водоканал» совместно с МЧС России по Нижегородской области за весну и лето этого года провели осмотр почти 5 тысяч пожарных гидрантов. Проверка проходит на целостность крышки самого колодца, а также на правильность установки корпуса гидранта, оценивается доступ к колодцу и наличие указателя места расположения, который помогает пожарным бригадам быстро подключиться, не теряя времени на поиски. Заключительным этапом проверки является замер давления воды, чтобы в случае использования гидранта напор был достаточным для быстрого пожаротушения. В ходе весенне-летней проверки были заменены 118 неисправных устройств и еще 103 отремонтированы.

На заявки, связанные с возникновением возгораний вместе с пожарными выезжают также бригады водоканала, это необходимо для максимально быстрого подключения пожарных к сетям водоканала через гидранты. Такие обращения имеют самый высокий приоритет, так как от правильной работы оборудования зависят жизни людей. Например, только за август 2022 года бригады водоканала выезжали на пожары 14 раз. Кроме того, после каждого использования гидранта его тестируют на работоспособность.

Проверка гидрантов проводится два раза в год. Очередная стартует с 1 сентября.