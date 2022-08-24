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Общество24 августа 2022 9:55

Нижегородская область получит 255 миллионов на развитие туризма

Средства будут распределены в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства»
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Нижегородская область получит 255 миллионов на развитие туризма

Нижегородская область получит 255 миллионов на развитие туризма

Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Нижегородская область получит 255 миллионов рублей на поддержку проектов в области туризма в 2023 году. Федеральные средства будут направлены от Ростуризма по результатам конкурса. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

По словам министра туризма и промыслов Нижегородской области Сергея Яковлева, 148,7 млн будут направлены на развитие туристической инфраструктуры - например, на создание и развитие пляжных зон. 106,3 млн рублей распределят на создание электронных путеводителей, развитие среды для людей с ограниченными возможностями и на разработку новых путеводителей. Проекты для финансирования будут выбраны в 2023 году по итогам конкурса министерства туризма и промыслов.

По данным ведомства, в 2023 году в рамках конкурса Ростуризм направит 5,3 млрд рублей на поддержку не менее одной тысячи проектов.