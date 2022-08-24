Нижегородцы пожаловались на нехватку парковочных мест у парка «Швейцария» ФОТО: Марина Скрипкина

Нижегородцы пожаловались на нехватку парковочных мест у парка «Швейцария», в связи с чем посетители оставляют машины во дворах ближайших домов. Жильцы этих домов выразили недовольство этим фактом в сообществе «Типичный Нижний Новгород» ВКонтакте.

По словам автора поста, машины оставляют в неположенном месте. Автомобилисты паркуются вдоль дороги к детской больнице и на преддомовой территории, на месте посадки растений.

– Такое обилие машин элементарно помешает проезду пожарных машин и машин скорой помощи к домам, – рассказала подписчица сообщества.

Также нижегородка предоставила видео, на которых запечатлены машины оставленные на газоне около дома и под знаком, запрещающим парковку. Во дворах не только тяжело развернуться автомобилям, но и проехать вдоль стихийной парковки затруднительно.

Интернет-пользователи в свою очередь предложили гостям парка оставлять свои автомобили на парковке ТЦ «Океанис» и у Дворца спорта.