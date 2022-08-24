Губернатору Глебу Никитину 24 августа исполнилось 45 лет. ФОТО: сайт Кремля

Губернатору Нижегородской области Глебу Никитину 24 августа исполнилось 45 лет. Родился Глеб Никитин в 1977 году в Санкт-Петербурге.

На посту губернатора Глеб Никитин находится уже четыре года. За это время в регионе было отреставрировано 100 объектов культурного наследия и благоустроено 96 общественных городских территорий общей площадью 466 га. В Кремле, парке «Швейцария», пакгаузах на Стрелке, на фабрике «Маяк» и Чкаловской лестнице проведены масштабные работы по благоустройству.

До назначения губернатором Нижегородской области Глеб Никитин был заместителем Министра промышленности и торговли России, в 2013-м был назначен первым заместителем Министра промышленности и торговли РФ.

Глеб Никитин входит в резерв управленческих кадров, находящихся под патронажем Президента Российской Федерации. Является действительным государственным советником Российской Федерации 1-го класса.