Губернатору Глебу Никитину 24 августа исполнилось 45 лет. ФОТО: сайт Кремля
Губернатору Нижегородской области Глебу Никитину 24 августа исполнилось 45 лет. Родился Глеб Никитин в 1977 году в Санкт-Петербурге.
На посту губернатора Глеб Никитин находится уже четыре года. За это время в регионе было отреставрировано 100 объектов культурного наследия и благоустроено 96 общественных городских территорий общей площадью 466 га. В Кремле, парке «Швейцария», пакгаузах на Стрелке, на фабрике «Маяк» и Чкаловской лестнице проведены масштабные работы по благоустройству.
До назначения губернатором Нижегородской области Глеб Никитин был заместителем Министра промышленности и торговли России, в 2013-м был назначен первым заместителем Министра промышленности и торговли РФ.
Глеб Никитин входит в резерв управленческих кадров, находящихся под патронажем Президента Российской Федерации. Является действительным государственным советником Российской Федерации 1-го класса.