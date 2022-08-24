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Политика24 августа 2022 9:11

Губернатору Глебу Никитину 24 августа исполнилось 45 лет

На посту главы Нижегородской области он находится уже четыре года
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
Губернатору Глебу Никитину 24 августа исполнилось 45 лет. ФОТО: сайт Кремля

Губернатору Глебу Никитину 24 августа исполнилось 45 лет. ФОТО: сайт Кремля

Губернатору Нижегородской области Глебу Никитину 24 августа исполнилось 45 лет. Родился Глеб Никитин в 1977 году в Санкт-Петербурге.

На посту губернатора Глеб Никитин находится уже четыре года. За это время в регионе было отреставрировано 100 объектов культурного наследия и благоустроено 96 общественных городских территорий общей площадью 466 га. В Кремле, парке «Швейцария», пакгаузах на Стрелке, на фабрике «Маяк» и Чкаловской лестнице проведены масштабные работы по благоустройству.

До назначения губернатором Нижегородской области Глеб Никитин был заместителем Министра промышленности и торговли России, в 2013-м был назначен первым заместителем Министра промышленности и торговли РФ.

Глеб Никитин входит в резерв управленческих кадров, находящихся под патронажем Президента Российской Федерации. Является действительным государственным советником Российской Федерации 1-го класса.