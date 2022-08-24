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Общество24 августа 2022 7:29

До завершения акции АО «Теплоэнерго» «Приз за регистрацию» осталась всего неделя

В Личном кабинете пользователей будут разыграны 20 ценных призов
До завершения акции АО «Теплоэнерго» «Приз за регистрацию» осталась всего неделя

До завершения акции АО «Теплоэнерго» «Приз за регистрацию» осталась всего неделя

Жители Нижнего Новгорода, получающие тепло и горячую воду от АО «Теплоэнерго», до конца лета могут успеть принять участие в акции «Приз за регистрацию!». На сегодняшний день участниками акции стали уже более 3000 нижегородцев.

Чтобы стать участником розыгрыша, нужно до 31 августа зарегистрироваться в Личном кабинете жителя на сайте АО «Теплоэнерго» или в мобильном приложении «Теплоэнерго». Среди всех зарегистрировавшихся с 1 июля до 31 августа в Личном кабинете пользователей будут разыграны 20 ценных призов. Обращаем ваше внимание, что в акции не участвуют пользователи, зарегистрированные ранее и позднее срока проведения акции.

Подробности акции, а также инструкция по регистрации на сайте АО «Теплоэнерго» в разделе «Акции». Видеоинструкцию по регистрации смотрите здесь.

Регистрируйтесь, пользуйтесь широкими возможностями «Личного кабинета» и выигрывайте ценные призы!

Напомним, сервис «Личный кабинет» был разработан для удобства пользователей. Здесь вы можете, не выходя из дома, получить всю информацию по вашему лицевому счету, привязать несколько лицевых счетов и помогать оплачивать услуги пожилым родственникам, отказаться от бумажной квитанции в пользу электронной, написать обращение и получить быстрый и квалифицированный ответ, оплатить квитанции. Личный кабинет жителя по-прежнему доступен на сайте АО «Теплоэнерго». Установить приложение можно на мобильный телефон или планшет, скачав его в магазинах Apple Store и Play Маркет (в поиске необходимо набрать «Теплоэнерго»). Ролик о мобильном приложении здесь.

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