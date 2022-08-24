До завершения акции АО «Теплоэнерго» «Приз за регистрацию» осталась всего неделя

Жители Нижнего Новгорода, получающие тепло и горячую воду от АО «Теплоэнерго», до конца лета могут успеть принять участие в акции «Приз за регистрацию!». На сегодняшний день участниками акции стали уже более 3000 нижегородцев.

Чтобы стать участником розыгрыша, нужно до 31 августа зарегистрироваться в Личном кабинете жителя на сайте АО «Теплоэнерго» или в мобильном приложении «Теплоэнерго». Среди всех зарегистрировавшихся с 1 июля до 31 августа в Личном кабинете пользователей будут разыграны 20 ценных призов. Обращаем ваше внимание, что в акции не участвуют пользователи, зарегистрированные ранее и позднее срока проведения акции.

Подробности акции, а также инструкция по регистрации на сайте АО «Теплоэнерго» в разделе «Акции». Видеоинструкцию по регистрации смотрите здесь.

Регистрируйтесь, пользуйтесь широкими возможностями «Личного кабинета» и выигрывайте ценные призы!

Напомним, сервис «Личный кабинет» был разработан для удобства пользователей. Здесь вы можете, не выходя из дома, получить всю информацию по вашему лицевому счету, привязать несколько лицевых счетов и помогать оплачивать услуги пожилым родственникам, отказаться от бумажной квитанции в пользу электронной, написать обращение и получить быстрый и квалифицированный ответ, оплатить квитанции. Личный кабинет жителя по-прежнему доступен на сайте АО «Теплоэнерго». Установить приложение можно на мобильный телефон или планшет, скачав его в магазинах Apple Store и Play Маркет (в поиске необходимо набрать «Теплоэнерго»). Ролик о мобильном приложении здесь.

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