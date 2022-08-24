Аномальная жара до +33 градусов ожидается в Нижнем Новгороде с 25 августа. Фото: Мария ЛЕНЦ

Аномальная жара до +33 градусов ожидается в Нижнем Новгороде и местами по Нижегородской области в период с 25 по 27 августа. Соответствующее экстренное предупреждение выпустило региональное ГУ МЧС.

- В 9:22 24 августа поступило предупреждение об опасном погодном явлении, - рассказали в региональном ГУ МЧС. - В период с 25 по 27 августа в Нижнем Новгороде ожидается жара до +30…+33 градусов.

Уже известно, что аномально жаркая погода продержится в регионе как минимум до конца недели.

– Среднесуточная температура воздуха на семь-восемь градусов выше климатической нормы. Среднесуточные значения будут достигать +14…+17 градусов, - ранее предупредили в региональном ГУ МЧС.

Тем временем в регионе уже объявлен режим ЧС из-за продолжающегося лесного пожара в Воротынском районе. Нижегородцев призывают не посещать лес и не разводить огонь на природе.