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Общество24 августа 2022 7:24

Аномальная жара до +33 градусов ожидается в Нижнем Новгороде с 25 августа

В связи с этим в регионе уже объявлено экстренное предупреждение
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
Аномальная жара до +33 градусов ожидается в Нижнем Новгороде с 25 августа.

Аномальная жара до +33 градусов ожидается в Нижнем Новгороде с 25 августа.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Аномальная жара до +33 градусов ожидается в Нижнем Новгороде и местами по Нижегородской области в период с 25 по 27 августа. Соответствующее экстренное предупреждение выпустило региональное ГУ МЧС.

- В 9:22 24 августа поступило предупреждение об опасном погодном явлении, - рассказали в региональном ГУ МЧС. - В период с 25 по 27 августа в Нижнем Новгороде ожидается жара до +30…+33 градусов.

Уже известно, что аномально жаркая погода продержится в регионе как минимум до конца недели.

– Среднесуточная температура воздуха на семь-восемь градусов выше климатической нормы. Среднесуточные значения будут достигать +14…+17 градусов, - ранее предупредили в региональном ГУ МЧС.

Тем временем в регионе уже объявлен режим ЧС из-за продолжающегося лесного пожара в Воротынском районе. Нижегородцев призывают не посещать лес и не разводить огонь на природе.