Девять подростков на «Ладе» пытались уйти от полицейской погони в Нижегородской области. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Девять подростков на «Ладе» пытались уйти от полицейской погони в Уренском районе Нижегородской области 12 августа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

- Как удалось установить, за рулем находился 17-летний житель поселка Арья Уренского района. Вместе с ним были еще восемь подростков, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. – В момент управления автомобилем сам водитель был трезв. Среди остальных пассажиров пятеро были пьяны.

Как выяснилось впоследствии, автомобиль ВАЗ принадлежал маме одного из подростков. Она дала ему машину покататься, а тот в свою очередь передал ее другу. Сейчас по данному факту составлено 18 административных протоколов, в том числе и в отношении владелицы автомобиля.