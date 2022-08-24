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Происшествия24 августа 2022 6:53

Девять подростков на «Ладе» пытались уйти от полицейской погони в Нижегородской области

Сейчас по данному факту составлено 18 административных протоколов
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
Девять подростков на «Ладе» пытались уйти от полицейской погони в Нижегородской области.

Девять подростков на «Ладе» пытались уйти от полицейской погони в Нижегородской области.

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Девять подростков на «Ладе» пытались уйти от полицейской погони в Уренском районе Нижегородской области 12 августа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

- Как удалось установить, за рулем находился 17-летний житель поселка Арья Уренского района. Вместе с ним были еще восемь подростков, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. – В момент управления автомобилем сам водитель был трезв. Среди остальных пассажиров пятеро были пьяны.

Как выяснилось впоследствии, автомобиль ВАЗ принадлежал маме одного из подростков. Она дала ему машину покататься, а тот в свою очередь передал ее другу. Сейчас по данному факту составлено 18 административных протоколов, в том числе и в отношении владелицы автомобиля.