Мемориал Дарье Дугиной появился на Большой Покровской в Нижнем Новгороде

Импровизированный мемориал Дарье Дугиной появился на Большой Покровской. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры".

Импровизированный мемориал погибшей журналистке Дарье Дугиной появился 23 августа на Большой Покровской. Нижегородцы несут цветы к ее фотографии возле нижегородского театра драмы.

- Память журналистки почтили на площади перед Драматическим театром. Нижегородцы приходят к месту и возлагают цветы, - сообщается в группе «Нижний Новгород. Без цензуры».

Напомним, Дарья Дугина была убита 20 августа 2022 года, Ее автомобиль был взорван по дороге с фестиваля "Традиция" в Московской области. Девушка погибла на месте.

Известно, что Дарья Дугина являлась кандидатом философских наук, политическим обозревателем Международного евразийского движения. Также журналистка вела телеграм-канал, где публиковала свое мнение мнение о политической жизни России, Европы и Украины.