Новая маршрутная сеть заработала в Нижнем Новгороде с 23 августа. Ее главным нововведением стало использование пересадочных тарифов не только на муниципальных автобусах, но и на маршрутках. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем.

- С 23 августа льготные проездные начнут работать на всех без исключения маршрутах, в том числе на частных маршрутах, - говорится в сообщении. - С этой же даты на всех маршрутах начнут действовать и пересадочные тарифы 60 и 90 минут. Благодаря этому пассажиры смогут совершенно бесплатно пересаживаться на любом виде транспорта.

Напомним, накануне журналисты «Комсомольской правды – Нижний Новгород» испытали новую маршрутную сеть в действии. Все транспортные карты действительно работают, в том числе на маршрутках.

- С вводом новой транспортной системы проезд стал ощутимо дешевле, а интервал движения транспорта соблюдается строже. Зато время в пути благодаря частым пересадкам увеличилось, - отметили журналисты по итогам эксперимента.