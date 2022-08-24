В Нижнем Новгороде состоится грандиозное шоу каскадёров «Мастер Панин».

Грандиозное экстрим-шоу каскадеров Мастер Панин (0+) пройдет в Нижнем Новгороде этим летом. Нижегородцев ждут самые опасные трюки на грани возможности. В частности, нижегородцы смогут увидеть езду на двух колесах, безумный дрифт, ошеломляющий прыжок и полет авто. В этом же шоу зрителей ждет бигфут давящий машины, рёв ракетных двигателей, огнеметы. Шоу будет включать в себя выступление настоящего призрачного гонщика, прыжки на высокой скорости в огненный туннель и море пламени и файер-шоу.

В Нижнем Новгороде «Шоу каскадеров» можно будет увидеть 25, 26 и 28 августа в 18:00, а 27 августа в 13:00 и 18:00 на стадионе «Полет» на улице Чаадаева, 16а.

Шоу состоится при любой погоде!

Билеты можно приобрести в билетных кассах:

На сайте zbsshow.ru

Справки по телефону +7 (987) 544-11-40