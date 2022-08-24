Глеб Никитин: Лесной пожар в Воротынском районе локализован

Пожар удалось локализовать. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Лесной пожар в Воротынском районе Нижегороодской области удалось локализовать. Об этом утром 24 августа сообщил губернатор Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

- Сформировано кольцо минерализованных полос длиной окружности 74 км. Произведён отжиг от полос. Пожар локализован. Угрозы населенным пунктам и лесному массиву за пределами опашки на сегодняшний день нет, - рассказал глава региона.

По его словам, сейчас все силы огнеборцев направлены на ликвидацию огня. Как сообщалось ранее, на в зоне природного пожара работают почти 900 человек и 150 единиц техники. Привлечены силы и средства Республик Татарстан и Чувашской Республик, Нижегородской, Пензенской, Кировской областей. Борьба с огнем ведется и с воздуха. Пожар тушат три вертолета Ми-8 МЧС России.