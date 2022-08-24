Свет и горячую воду отключат частично в трех районах Нижнего Новгорода 24 августа

Электричество и горячую воду отключат по некоторым адресам в трех районах Нижнего Новгорода 24 августа. Отключения запланированы в Ленинском, Советском и Сормовском районах, сообщается на сайте городского управления ГОЧС.

В Ленинском районе без света останутся три дома по улице Даргомыжского: это дома №15, 15а и 15б. Без электричества жильцам придется обходиться с 9 до 17 часов.

В Советском районе на улице Бориса Панина, 7а отключат горячую воду – ее не будет с 9 до 14 часов.

В Сормовском районе также будет приостановлено горячее водоснабжение в домах №81 и 112 по улице Свободы. Горячей воды здесь не будет с 11 до 17 часов.