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Общество24 августа 2022 5:34

Свет и горячую воду отключат частично в трех районах Нижнего Новгорода 24 августа

Отключения запланированы в Ленинском, Советском и Сормовском районах
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА

Электричество и горячую воду отключат по некоторым адресам в трех районах Нижнего Новгорода 24 августа. Отключения запланированы в Ленинском, Советском и Сормовском районах, сообщается на сайте городского управления ГОЧС.

В Ленинском районе без света останутся три дома по улице Даргомыжского: это дома №15, 15а и 15б. Без электричества жильцам придется обходиться с 9 до 17 часов.

В Советском районе на улице Бориса Панина, 7а отключат горячую воду – ее не будет с 9 до 14 часов.

В Сормовском районе также будет приостановлено горячее водоснабжение в домах №81 и 112 по улице Свободы. Горячей воды здесь не будет с 11 до 17 часов.