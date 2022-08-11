Уголовное дело возбуждено после наезда иномарки на поезд в Дзержинске. Напомним, авария произошла 10 августа. Там легковой автомобиль влетел в товарный поезд. Все находящиеся внутри авто были госпитализированы.

- По предварительным данным, около часа ночи на 18-м километре автодороги Бабинское в пригороде Дзержинска 44-летний водитель иномарки не справился с управлением и съехал с дороги, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. – После этого он наехал на товарный состав, стоявший на запасных железнодорожных путях.

Уже известно, что среди пострадавших был младенец – сейчас годовалая девочка находится в реанимации. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».