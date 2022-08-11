Татарский праздник «Сабантуй» отметят в нижегородском парке «Швейцария» 13 августа

Татарский народный прездник «Сабантуй» отметят в Нижнем Новгороде 13 сентября, сообщает пресс-служба городской администрации. В программе праздника национальные игры и забавы, выступления творческих коллективов, мастер-классы, выставка-ярмарка и многое другое.

Так, с в период 11:00 до 17:00 будут работать выставки-продажи кулинарных изделий, национальной атрибутики и других товаров.

С 12:00 до 14:00 на территории парка будут проходить национальные игры и мастер-классы.

На главной сцене с 11:00 до 13:00 выступит ансамбль «Туган як моннары» и Дамира Фейсханова, ИЛСАФ и вокальная группа «MIB Республики Татарстан».

В 13:00 фольклорный ансамбль «БЕРМӘНЧЕК» покажет представление под названием «Сабантуй». Далее в программе выступление ИЛСАФ, вокальной группы MIB и коллективов Верхнеуслонского района. С 17:00 до 18:00 ожидается выступление столичной группы «Тальян», а с 18:00 — татарская дискотека.

Национальные забавы начнутся в 11:00, в их числе бег с ложками, бег с коромыслом, перетягивание каната, бег в мешках, гиревой спорт, разбивание горшков с завязанными глазами и многое другое.