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Общество11 августа 2022 16:33

12 нелегальных финансовых компаний выявили в Нижегородской области

Среди них 10 «черных кредиторов» и одна финансовая пирамида
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА

За первое полугодие в Нижегородской области выявили 12 нелегальных финансовых компаний. Среди них 10 «черных кредиторов», одна финансовая пирамида и один нелегальный профессиональный участник на рынке ценных бумаг. Об этом сообщили в Волго-Вятском ГУ Банка России.

- Эти организации регулятор внес в Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности, - говорится в сообщении. - Также информация о сомнительных фирмах направлена в правоохранительные органы.

«Черные кредиторы» в основном работали под вывесками комиссионных магазинов, однако фактически оказывали услуги ломбарда.