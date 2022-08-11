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Общество11 августа 2022 16:20

Движение автобусов и троллейбусов изменится с 12 августа на улице Ванеева

Изменения связаны с ремонтом инженерных сетей
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА

С 12 по 15 августа изменится маршрут автобусов и троллейбусов на улице Ванеева в Нижнем Новгороде. Это связано с приостановкой движения напротив дома № 169 из-за ремонта инженерных сетей. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

В частности, троллейбусы № 13 будут ходить от остановки «Микрорайон Щербинки-2» по проспекту Гагарина, улице Бекетова, улице Ванеева, улице Маршала Рокоссовского, улице Генерала Ивлиева, улице Васюнина до остановки «Улица Бориса Корнилова» в оба направления.

Также изменится и движение автобусов. К примеру, автобусы № 41, 62, 92, Т-31, Т-34, Т-70, Т-91 в направлении площади Свободы будут следовать по улице Васюнина, улице Корнилова, улице Надежды Сусловой. А в направлении площади Советской – по дороге-дублёру улицы Ванеева. В свою очередь автобусы А-72, А-85, Т-18, Т-82 будут ходить по дороге-дублёру улицы Ванеева в оба направления.