Главврач больницы № 39 прокомментировал ситуацию с опарышами на завтрак

Главный врач больницы № 39 Владимир Марков отреагировал на скандальное видео завтрака с опарышами, показанное одним из пациентов. Напомним, Нешуточный резонанс сегодня вызвал в социальных сетях пост про колбасу с опарышами в больнице № 39 в Нижнем Новгороде. На кадрах видно, как по колбасе с макаронами ползают опарыши.

- По результатам публикации провели внутреннюю проверку. Сегодня жалоб на качество питания ни от одного пациента не поступало, - заверил главный врач больницы № 39 Владимир Макаров. - Старшая медсестра вместе диетсестрой и главными медсестрами отделений прошли по всем палатам стационара, претензий по качеству питания не высказал ни один пациент.

По словам руководителя, колбаса свежая. Она была закуплена 9 августа, со сроком годности до 13 сентября. Все продукты хранятся в холодильнике, из пищеблока еда выдается только после термической обработки.