Нижегородцы пожаловались на завтрак в больнице № 39

Нешуточный резонанс сегодня вызвал в социальных сетях пост про колбасу с опарышами в больнице № 39 в Нижнем Новгороде. Скандальным видео поделились очевидцы в социальных сетях.

- Вот такой завтрак с опарышами подали сегодня в 39-й больнице, - рассказали нижегородцы в группе «Нижний Новгород. Без цензуры».

На кадрах видно, как по колбасе с макаронами ползают опарыши. Ситуацию уже прокомментировал главный врач больницы.

- По результатам публикации провели внутреннюю проверку. Сегодня жалоб на качество питания ни от одного пациента не поступало, - заверил главный врач больницы № 39 Владимир Макаров. - Старшая медсестра вместе диетсестрой и главными медсестрами отделений прошли по всем палатам стационара, претензий по качеству питания не высказал ни один пациент.

По словам руководителя, колбаса свежая. Она была закуплена 9 августа, со сроком годности до 13 сентября.

- Всё хранится в холодильном оборудовании, из пищеблока еда выдаётся только после термической обработки, - отметил Владимир Макаров. - В больнице для предотвращения подобных случаев регулярно проводятся специальные дезинфекции.

Уже известно, что завтра в больнице состоится плановый обход всех отделений, в ходе которого главный врач обсудит с пациентами бытовые условия и питание в больнице.