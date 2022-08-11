В Дзержинске после реконструкции открыли пожарную часть

11 августа глава города Дзержинска Иван Носков совместно с начальником ГУ МЧС России по Нижегородской области генерал-лейтенантом Валерием Синьковым и генеральным директором ООО «ОПО-2» Анатолием Шеиным принял участие в открытии после реконструкции 223-й пожарной части. Она обеспечивает защиту от огня промышленных объектов Восточного округа Дзержинска и близлежащих населенных пунктов, таких как поселок Гавриловка, где в летнее время проживает до 5000 человек.

«По долгу своей работы я много лет непосредственно связан с людьми, выбравшими спасение чужих жизней своей профессией. Это военные, спасатели, врачи, и, конечно, пожарные. Не перестаю восхищаться и с глубоким уважением относиться к мужеству и самоотверженности всех, кто, рискуя своим здоровьем, а зачастую и жизнью, защищает людей. Убежден, что для работы вам должны быть созданы самые лучшие условия, – сказал глава города Дзержинска Иван Носков. – Хочу искренне поблагодарить ОПО-2 за сотрудничество и желаю вам покидать территорию этой пожарной части в период дежурства только для проведения учений».

Здание пожарной части № 223 было построено в 1941 году для обеспечения безопасности крупного промышленного района. Рядом с пожарной частью расположены такие крупные промышленные предприятия, как ООО «Корунд», ООО «Тосол-Синтез», ГК «Синтез Ока» и другие. После капитальной реконструкции двухэтажное здание общей площадью 1250 квадратных метров отвечает всем современным требованиям, предъявляемым к объектам пожарной охраны. В настоящее время в двух гаражных боксах части базируются две основных и одна резервная пожарная машина, а службу несут 72 человека личного состава.

«Особенно приятно открывать такие современные объекты, которые будут обеспечивать безопасность большого количества людей и материально-технической базы предприятий. Актуальность и значимость близко расположенной современной пожарной части для всего восточного промышленного кластера трудно переоценить. Теперь вы под защитой пожарных, которые будут нести здесь службу и являться неотъемлемой частью территориального пожарного гарнизона. Желаю этой пожарной части процветать и вносить свою славную лепту в историю ратной пожарной службы. Со своей стороны, готовы оказать всю необходимую поддержку для решения поставленных задач», – сказал начальник ГУ МЧС России по Нижегородской области генерал-лейтенант Валерий Синьков.

В рамках церемонии открытия части были вручены благодарственные письма администрации города Дзержинска начальникам караула Юрию Васину и Евгению Федюнину и командиру отделения Павлу Кораблеву. За заслуги в деле развития системы предупреждения ликвидации ЧС, многолетнюю и безупречную службу в МЧС России медалью «30 лет МЧС России» были награждены заместитель генерального директора ООО «OПO-2» Игорь Золин и заместитель генерального директора ООО «OПO-2» Валерий Хохлов. За активную работу в системе ветеранского движения благодарностью начальника Главного Управления МЧС России по Нижегородской области был награжден Анатолий Шеин. Также за добросовестное исполнение обязанностей, большой вклад в развитие материально-технической базы Дзержинского пожарно-спасательного гарнизона, проявленную инициативу и ответственность при выполнении работ по реконструкции здания 223-й пожарной части благодарственные письма начальника Главного управления МЧС России по Нижегородской области получили водитель пожарного автомобиля Павел Гусятов, начальник караула Евгений Кораблев, пожарный Лев Лисин, заместитель генерального директора ООО «OПO-2» Евгений Монахов и начальник 223-й пожарной части Сергей Солдатов.