Ежегодный фестиваль «Приволжская фиеста» пройдет в Нижнем Новгороде с 17 по 21 августа, сообщают организаторы. В небо над городом будут подниматься более 20 аэростатов.

Полеты будут проходить ежедневно, утренние — ориентировочно после 4 утра, вечерние после 16:00, однако многое зависит от погоды, поэтому точного расписания пока нет. Оно будет появляться в дни полетов в соцсетях региональной федерации воздухоплавания.

Кроме того, с 13 по 21 августа на территории Нижегородской Ярмарки будут организованы привязные подъемы на воздушном шаре. Начало работы в 18:00. Высота подъема от 30 до 50 метров в зависимости от погодных условий, продолжительность подъема от 4 до 6 минут. Цена взрослого билета — 700 рублей.

Кроме того, в день закрытия, 21 августа, нижегородцев ожидает вечернее свечение аэростатоав, которое пройдет на Гребном канале.