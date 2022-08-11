Годовалая девочка находится в реанимации после ДТП с грузовым поездом в Дзержинске

Годовалая девочка, пострадавшая при столкновении иномарки с грузовым поездом в Дзержинске, находится в реанимации. Об этом «Комсомолке» рассказали в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

- Ребенок отправлен в детскую областную клиническую больницу, - подчеркнули в ведомстве. - Врачи делают все необходимое, чтобы улучшить состояние пострадавшей малышки.

В результате ДТП также травмы получили мужчина и женщина. На месте происшествия всем пострадавшим бригада скорой помощи оказала всю необходимую помощь, после чего люди были госпитализированы.

Женщину доставили в больницу с травмами средней тяжести, а мужчину после осмотра отпустили на амбулаторное лечение.

Напомним, несчастный случай произошёл 10 августа. Около часа ночи на 18-м километре автодороги Бабинское в пригороде Дзержинска 44-летний водитель иномарки не справился с управлением и съехал с дороги. После этого он наехал на товарный состав, стоявший на запасных железнодорожных путях. Как оказалось, водитель был пьян.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело.

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