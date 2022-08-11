Годовалая девочка находится в реанимации после ДТП с грузовым поездом в Дзержинске

Годовалая девочка, пострадавшая при столкновении иномарки с грузовым поездом в Дзержинске, находится в реанимации. Об этом «Комсомолке» рассказали в министерстве здравоохранения Нижегородской области.
- Ребенок отправлен в детскую областную клиническую больницу, - подчеркнули в ведомстве. - Врачи делают все необходимое, чтобы улучшить состояние пострадавшей малышки.
В результате ДТП также травмы получили мужчина и женщина. На месте происшествия всем пострадавшим бригада скорой помощи оказала всю необходимую помощь, после чего люди были госпитализированы.
Женщину доставили в больницу с травмами средней тяжести, а мужчину после осмотра отпустили на амбулаторное лечение.
Напомним, несчастный случай произошёл 10 августа. Около часа ночи на 18-м километре автодороги Бабинское в пригороде Дзержинска 44-летний водитель иномарки не справился с управлением и съехал с дороги. После этого он наехал на товарный состав, стоявший на запасных железнодорожных путях. Как оказалось, водитель был пьян.
Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!