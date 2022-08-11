Движение автобусов и троллейбусов изменится на улице Ванеева с 12 по 15 августа

Движение автобусов и троллейбусов изменится в связи с ремонтом сетей на ул. Ванеева. Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства.

С 12 по 15 августа напротив дома №169 по улице Ванеева в Нижнем Новгороде запретят проезд автомобилей. Рабочие перекроют участок дороги из-за ремонтно-восстановительных работ на инженерных сетях, в связи с чем будет изменено и движение общественного транспорта – автобусов и троллейбусов. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Так, троллейбус №13 будет курсировать от остановки «Микрорайон Щербинки-2» по проспекту Гагарина, улице Бекетова, улице Ванеева, улице Маршала Рокоссовского, улице Генерала Ивлиева, улице Васюнина до остановки «Улица Бориса Корнилова».

Автобусы А-41, А-62, А-92, Т-31, Т-34, Т-70, Т-91 проложат свой путь до площади Свободы через улицу Васюнина, улицу Корнилова, улицу Надежды Сусловой; а вот до площади Советской они поедут по дороге-дублёру улицы Ванеева.

Автобусы А-72, А-85, Т-18, Т-82 будут ходить по дороге-дублёру улицы Ванеева в оба направления.

Напомним, что движение транспорта по площади Минина и Пожарского (от Верхневолжской набережной до улицы Минина) и по Георгиевскому съезду приостановят в Нижнем Новгороде до 27 августа в связи с установкой сцены для главного шоу "Нижний Новгород 8.01" ко Дню города.

Также центральные улицы Нижнего Новгорода перекроют в воскресенье, 14 августа, из-за съёмок кино.

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