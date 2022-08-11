Администрация Нижнего Новгорода возьмет в лизинг дорожную технику почти на 1 миллиард рублей

Администрация Нижнего Новгорода намерена взять в лизинг 83 единицы дорожной техники. Об это сообщается на портале госзакупок.

Как следует из документов, начальная стоимость контракта 984 миллиона 531 тысячу рублей. Подать заявку можно до 26 августа, а уже 30 августа будут подведены итоги.

В состав лота входят поставки тракторов, снегоуборочных машин, самосвалов, катков и другой техники – всего 83 штуки. Вся она должна быть доставлена до конца 2023 года. В соответствии с условиями конкурса, городская администрация обязуется выплачивать ежегодно 196,9 миллионов рублей.

Напомним, ранее мы писали, что сухой фонтан и качели могут установить в сквере перед кинотеатром «Канавинский» перед Нижним Новгородом. Работы по благоустройству будут проводиться в 2023 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».