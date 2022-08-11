Ремонт Нижневолжской набережной завершат ко Дню города Нижнего Новгорода

Фото: Алексей Манянин. Источник: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Ремонт Нижневолжской набережной будет завершен ко Дню города Нижнего Новгорода. Работы на участке дороги от улицы Широкой до Канавинского моста проводят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, степень готовности проезжей части составляет свыше 90%, а тротуаров - 70%.

– Набережная – одна из визитных карточек Нижнего Новгорода. В прошлом году, к 800-летию города, мы ее благоустроили – сделали пространство, которое пользуется огромной популярностью не только у нижегородцев, но и у туристов, – рассказал мэр Юрий Шалабаев. – В этом году уже заканчиваем приводить в порядок прилегающие к данной территории проезжую часть и тротуары, чтобы они соответствовали уровню благоустройства.

Известно, что проведение ремонтных работ на Нижневолжской набережной – дело повышенной сложности, так как движение транспорта на участке не ограничивали, а параллельно с ремонтом дороги проводилась укладка магистрального газопровода.

– Тем не менее, подрядчик вышел на поставленный мной ранее срок – 20 августа. Работы на Нижневолжской набережной будут завершены ко Дню города – ранее контрактного срока. При этом качество работ всегда должно быть на первом месте, – подчеркнул глава города.

К слову, бывший мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов назвал халтурой почти выполненный ремонт дороги на Нижневолжской набережной.

– Полный шок. Три месяца ковыряют асфальт Нижне-Волжской набережной. Пробки все лето. На участках после ремонта люки уже провалились, – написал Вадим Булавинов. А мраморный бордюр, по его мнению, стоит уж очень больших денег.

Напомним, что на ремонт дорог в Нижнем Новгороде в 2022 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» направлено 934 миллиона рублей.

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