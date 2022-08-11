Глеб Никитин поручил выделить 30 млн рублей на празднование 300-летия Тонкина

Часть денег направят на завершение благоустройства центрального парка. Фото: Кирилл Мартынов,

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил выделить 30 миллионов рублей на празднование 300-летия Тонкина, которое отметят в 2023 году. Решением этого вопроса должны заняться профильные ведомства. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

– Подготовка уже началась, мы окажем в этом району поддержку. Я уверен, что совместными усилиями встретим юбилей достойно, - подчеркнул глава региона. – Наша главная задача – создавать комфортные условия жизни для людей, независимо от того, насколько удален населенный пункт от областного центра.

Деньги планируется направить на благоустройство рабочего поселка, в том числе значительные средства уйдут на реализацию проекта 3-й очереди благоустройства центрального парка.

В ходе рабочей поездки Глеб Никитин также осмотрел набережную реки Яхта в Тонкине и примыкающий к ней парк. Здесь с 2018 года шаг за шагом проводили благоустройство по программе «Формирование комфортной городской среды». Так, на набережной проложили дорожки, укрепили берег, установили освещение, обустроили парковку и оборудовали пир. Позже появилась спортивная площадка, место для молодоженов, беседка и пешеходный мостик.

Напомним, рейтинговое голосование по выбору общественных пространств для благоустройства в 2023 году по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» проводилось с 15 апреля по 30 мая на сайте golosza.ru.

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