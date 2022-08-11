Сухой фонтан и качели планируют установить перед кинотеатром «Канавинский» в Нижнем Новгороде

Сухой фонтан и качели могут установить в сквере перед кинотеатром «Канавинский» перед Нижним Новгородом. Работы по благоустройству будут проводиться в 2023 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Накануне была представлена концепция будущего благоустройства, в которой учли архитектурно-ландшафтные особенности территории, расположение инженерных сетей, рекомендации ЦОДДа и пожелания местных жителей.

- Разработанная концепция благоустройства позволит сохранить транзитность данной территории, а также дополнит ее недостающими зелеными насаждениями и зонами для тихого отдыха, - рассказала специалист МБУ «Нижегородгражданпроект» Анна Бережная.

Согласно проекту, перед кинотеатром «Канавинский» обустроят сухой фонтан, установят качели, парапетные скамьи, лавочки, урны. Также рабочие высадят неприхотливые деревья и кустарники.

В ходе обсуждения проектировщиков попросили разместить элементы благоустройства так, чтобы в сквере могла работать коммунальная техника. А одна из местных жительниц обратила внимание на то, что важно решить вопрос с парковкой.

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