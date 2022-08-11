Очередная партия гуманитарной помощи для жителей и солдат ДНР и народной милиции ЛНР отправлена из Дзержинска

В Дзержинске продолжают свою работу четыре пункта приема гуманитарной помощи для жителей и солдат ДНР и народной милиции ЛНР. Вчера вечером очередная партия была вывезена для дальнейшей отправки на Донбасс.

«Отличительная особенность жителей Дзержинска в том, что мы умеем объединяться в трудные моменты, невзирая на возраст, социальные статусы и т.д. Мы увидели это весной, когда гуманитарная помощь нужна была людям, эвакуированным в Дзержинск из ДНР и ЛНР, мы видим это сейчас, когда помощь нужна солдатам и милиции республик. Это именно тот случай, когда не столько важен размер помощи, сколько само участие каждого, – сказал глава города Дзержинска Иван Носков. – Все официальные пункты сбора объединились между собой благодаря нашему Ресурсному центру развития добровольчества, поэтому все собранные вещи абсолютно точно дойдут до мест своего назначения и адресатов».

Гуманитарная помощь, собранная дзержинцами, отправляется солдатам республик, находящимся на передовой, раненым, которые проходят лечение в полевых госпиталях, народной милиции и ополчению, а также в детские дома ДНР и ЛНР. Сейчас, по словам руководителя Ресурсного центра развития добровольчества Ольги Максименко, особенно актуальными остаются «расходники» – нескоропортящиеся продукты и предметы первой необходимости.

«Ребятам сейчас нужны самые простые вещи: влажные салфетки, принадлежности для душа, зубная паста и щетки, базовые медикаменты, консервы, чай, кофе, сладости, крупы и т.д. Еще мы собираем игрушки для деток, которые потеряли родителей и сейчас находятся в детских домах. Это раскраски, карандаши, фломастеры, мелки, настольные игры, мыльные пузыри – в общем, такие «кусочки детства». Все эти вещи – это не только помощь людям, но и знак заботы, внимания, ценнее которого просто нет в нынешней ситуации. В ответ они по мере возможности стараются отправлять весточки с благодарностью, и это лучшая награда для тех, кто оказывает помощь – знать, что она дошла и принесла кому-то радость», – поделилась руководитель Ресурсного центра развития добровольчества Ольга Максименко.

Гуманитарную помощь в пункт сбора Дзержинска направили и члены Еврейской общины города Дзержинска во главе с председателем Верой Нефедовой. «У нас на призыв помочь отозвалась вся община, все наши друзья. Сегодня привезли много смесей, каш и развлечений для детей, продукты быстрого приготовления, предметы гигиены – всего 10 коробок. Покупали, собирали и упаковывали посылки вместе с нашими детьми: на мой взгляд, это лучший способ воспитать в них патриотизм, объяснить, что такое милосердие, взаимопомощь и соучастие. Уверена, помогая другим, мы становимся сильнее сами, поэтому призываю дзержинцев тоже оказать посильную помощь и поддержать бойцов»,– сказала председатель Еврейской общины г. Дзержинска Вера Нефедова.

Помимо четырех пунктов сбора гуманитарной помощи в Дзержинске, также работает пункт в поселке Новосмолинское Володарского района. По словам его организатора, а также создателя группы «Своих не бросаем» по Дзержинску и Нижегородской области Евгении Колегановой, многие приносят не только материальную помощь, но и сувениры для солдат. «Удивительно, но действительно очень большая поддержка идет от детей: они пишут письма, рисуют рисунки, приносят или кладут в посылки какие-то маленькие подарочки. Например, недавно передали фигурку ангела-хранителя, и один солдат прикрепил ее на свой автомат», – поделилась Евгения.

Напомним, гуманитарную помощь в Дзержинске можно принести по одному из адресов:

- гаражный бокс № 11 на территории двора администрации города, пл. Дзержинского, 1, вход со стороны пр-та Ленина (среда, пятница с 16:00 до 19:00, тел. 8 (8313) 32-05-87);

- АНО «Ветераны боевых действий», ул. Клюквина, 11а (будни с 10:00 до 16:00, 8 (8313) 25-02-26);

- охранная организация «Кольчуга», ул. Бутлерова, 19, вход с торца (пн-пт с 10:00 до 17:00, 8 (8313) 28-02-18, 8 (951) 907-48-20);

- пр-кт Ленина, 77 (приём по предварительному звонку по тел. 8 (910) 136-53-60);

- пос. Новосмолинский, ул. Танковая, 23 (приём по предварительному звонку по тел. 8 (920) 063-53-42).

По всем вопросам, связанным с приемом гуманитарной помощи, можно обратиться на горячую линию по телефону 8 (8313) 32-05-87 в будни с 9:00 до 18:00.