Расписание нижегородских электричек изменится из-за ремонта путей с 13 по 24 августа

Расписание электричек изменится в Нижегородской области с 13 по 24 августа. Это связано с плановыми работами по капитальному ремонту первого пути разъезда 408 километра. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги - филиала ОАО "РЖД".

За одиннадцать дней рабочие планируют отремонтировать порядка двух километров пути с глубокой очисткой балласта, укладкой новой рельсошпальной решетки и бесстыкового пути.

- Ремонт пути будет производиться в технологические «окна» продолжительностью 8 и 12 часов, - уточнили в ведомстве. - На период работ движение поездов будет организовано по соседним путям.

Из-за ремонта, естественно, перестанут ходить некоторые электрички, у других поменяется время отправления и прибытия. Возможно, что на некоторых маршрутах будет изменено количество остановок.

Расписание пригородных поездов изменится по следующим маршрутам: «Нижний Новгород – Арзамас-2», «Нижний Новгород – Суроватиха», «Нижний Новгород – Окская», «пр. Гагарина – Суроватиха», «Кустовая – Суроватиха», «Арзамас-2 – Пильна», «Арзамас-2 – Сергач», «Арзамас-2 – Муром», «Муром – Вековка».

Подробности обо всех изменениях можно узнать на сайте РЖД и в пригородных билетных кассах.

Напоминим, что пригородные электрички из Нижнего Новгорода в Кстово планируют запустить в 2025 году. Ходить они будут от станции «Мыза».

Также с 11 июля в тестовом режиме работают пригородные электрички между Бором и районами Нижнего Новгорода – Канавинским, Автозаводским и Приокском.

Кстати, действие проездных, абонементов и пересадочных тарифов в Нижегородской области планируют распространить на те виды общественного транспорта, где они ранее не действовали. Например, планируется предусмотреть проездные с бесплатной пересадкой с электрички.

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