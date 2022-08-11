Подведены промежуточные итоги приемной кампании 2022 года в Мининском университете

Информация о зачислении новых студентов-первокурсников на бюджет бакалавриата опубликована на сайте Мининского университета. Второй год подряд отличительной особенностью приемной кампании стало увеличение числа абитуриентов. Если на конец приема в 2021 году в базе Мининского университета было 5 100 абитуриентов, то в этом году на 8 августа - более 6 500 человек. Конкурс на бюджет в 2021 году составлял 11,2 человека на место, в 2022 г. - уже 14,2 человека.

Вырос и средний балл ЕГЭ: на бюджет на бакалавриат очного отделения в 2021 г. он составлял 74.64 балла, в этом году - 75.68. Значительно увеличился средний балл ЕГЭ среди “целевиков”: с 67.8 в 2021 году до 71.6 балл в 2022.

- Увеличение среднего балла среди абитуриентов целевого приема является результатом профориентационной работы университета, методических совещаний с представителями школ, колледжей, сотрудничества с образовательными организациями, - прокомментировал ректор Виктор Сдобняков. - самыми востребованными в этом году стали направления подготовки Лингвистического факультета, который открыли в этом году: иностранный(английский) язык и Русский как иностранный, а также иностранный с двумя профилями подготовки английский и китайский языки. Большой конкурс на факультет гуманитарных наук по профилям “история и обществознание” и “история и право.

В 2022 году в университет зачислены 16 абитуриентов с максимальным количеством баллов по одному предмету. Самое большое количество “стобалльников” на факультете гуманитарных наук, профиль: русский язык и литература:

- Абитуриентам с максимальным баллом по ЕГЭ в течение первого семестра будет выплачиваться именная стипендия Мининского университета в размере 25 тысяч рублей. Таким образом мы хотим поддержать ребят, которые ответственно подошли к сдаче Единого государственного экзамена и показали отличные знания предмета. Уверен, что Мининский университет станет для них площадкой для новых достижений, - добавил Виктор Сдобняков.

Напомним, до 30 августа в Мининском университете продолжается прием документов на платную форму обучения.

Ранее сообщалось, что Мининский университет в этом году открыл новый IT факультет, а также возобновляет программу двух дипломов с педагогическим вузом Китая. К участию допускаются студенты, имеющие высокие академические достижения, активно участвующие в жизни вуза. Обучение в иностранном вузе-партнере будет бесплатным.