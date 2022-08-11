Водоснабжение Ольгина и Новинок будет восстановлено до конца дня

Сроки отключения холодного водоснабжения в жилых домах и нежилых зданиях в Ольгино, Новинках, Кусаковке, Ближнем Борисове и Дружном продлеваются. Это связано с необходимостью проведения большего объема работ на трубопроводе диаметром 500 мм в деревне Ольгино.

Изначально планировалось ограничить водоснабжение до 17 часов, однако в связи с увеличением объема работ теперь окончание работ планируется в 22.00. В связи с отключением введен режим повышенной готовности. Для обеспечения жителей чистой питьевой водой организовано дежурство автоцистерн с питьевой водой, которые передвигаются по адресам отключения в соответствии с обращениями жителей. Заявку можно оставить по телефону 246-99-99.

С полным списком отключений можно ознакомиться на сайте Нижегородского водоканала.