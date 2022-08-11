Нижегородцы могут оформить в собственность участки под домами-самостроями до конца 2023 года

Нижегородцы могут получить в собственность земельные участки под индивидуальными домами-самостроями вплоть до конца 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Так как ранее такой возможности не было, то людям приходилось тяжко. Сложности возникали и во время прикрепления к поликлиникам и в ходе зачисления детей в школу, даже при получении соцльгот.

Теперь же граждане могут бесплатно получить в собственность участок земли, на котором самовольно возведен индивидуальный жилой дом. Правда, уточняется, что право собственности на дом будет действовать только для построек, возведенных до 1 сентября 2006 года.

- Если заявление на оформление участков не будет подано в местные администрации в указанный срок, органы МСУ будут вынуждены инициировать снос таких построек, - поделился министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов. - Кроме того, им придется взыскать средства за пользование землей, так как согласно действующему законодательству оно платное.

Кстати, для получения в собственность участка стоит учесть несколько условий. Например, юридически должен быть подтвержден факт проживания в доме не менее 15 лет. А ещё земельный участок не должен никому принадлежать, а сам гражданин не должен иметь в собственности другие участки. Ну и конечно, дом должен быть пригоден и безопасен для проживания в нём.

Напомним, что в Нижнем Новгороде ужесточат наказание за самовольный снос зданий в историческом центре города. Поводом для работы экспертного совета стал снос исторического здания на улице Черниговской, 10.

Глеб Никитин распорядился ужесточить ответственность за самовольный снос подобных объектов, а также поручил компетентным ведомствам проработать вопрос изъятия земельного участка в случае отказа собственника от восстановления снесенного дома.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!