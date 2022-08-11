Нижегородский СК начал проверку из-за избиения 5-летнего мальчика на спортплощадке взрослым мужчиной

Доследственная проверка проводится по факту избиения 5-летнего мальчика взрослым мужчиной. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

- В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, - уточнили в ведомстве.

Напомним, что инцидент произошел 5 августа на спортивной площадке на улице Кащенко в Приокском районе Нижнего Новгорода. Неизвестный мужчина гулял на поле с коляской, внутри которой сидел ребёнок, а рядом детвора играла в мяч. Один неловкий удар и мячик залетел прямо в коляску, из-за чего нижегородец рассвирепел и опрокинул чужого ребёнка, а затем пнул по спине.

Как сообщили «Комсомолке» в полиции, заявление по этому случаю от матери пострадавшего ребёнка поступило только 10 августа.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!