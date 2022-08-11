Стала известна программа фестиваля «Гастрономическая Рождественская» в Нижнем Новгороде на 13 августа

Фестиваль «Гастрономическая Рождественская» вновь пройдет в Нижнем Новгороде. В субботу, 13 августа, с 12:00 до 23:00 горожане смогут провести время на уютных летних верандах, попробовать специальные сеты и позиции в меню, а также поучаствовать в мастер-классах. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на АНО «Центр 800».

Также нижегородцы и гости города смогут послушать интересные лекции и насладиться музыкальной программой, побывать на экскурсиях и попробовать еду из фудтраков и гриль-баров.

Программа гастрофестиваля включает в себя 16 заведений, расположенных на улице Рождественской. Так, в ресторане «SKOBA» в течение всего дня для маленьких посетителей будет работать батут, а вечером гости смогут увидеть огненное шоу. А вот в заведении Coffee Cake детишкам будут раздавать шарики.

Несколько заведений также приготовили специальные предложения и позиции к юбилею Нижегородской ярмарки.

Также на улице Рождественской будут работать шесть фудтраков, гриль-бары «Горячо» и «Славянский гриль», корнеры с фермерскими и ремесленными товарами, едой и напитками. Нижегородцы также смогут попробовать вкусное мороженое.

- На площади Маркина будет организовано дежурство штаба безопасности, куда можно будет обратиться за помощью в экстренных ситуациях, - уточнили организаторы.

На время фестиваля движение и парковка автомобилей по улице Рождественской от площади Маркина до Зеленского съезда будет перекрыто.

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