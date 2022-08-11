Дефляция зафиксирована в Нижегородской области в июле

По итогам июля в Нижегородской области зафиксирована дефляция. По отношению к июню цены в регионе снизились на о,62%. Для сравнения, в целом по стране этот показатель составил 0,39%. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

- Основным драйвером снижения цен стало удешевление плодоовощной продукции – на 18% за месяц, - привел статистику чиновник. - Продовольственные товары в целом подешевели на 2,3%, непродовольственные – на 0,4%.

По словам заместителя губернатора, единственной категорией, где зафиксировано повышение цен, это услуги – на 1,5%. Что касается товаров, то здесь сильнее всего подешевели овощи. К примеру, капуста снизилась в цене на 43%, картофель – на 36,7%, огурцы и помидоры – на 21%.