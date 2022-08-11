ВТБ в Нижегородской области в июле нарастил объем выдач кредитов наличными на 20%

В июле клиенты ВТБ в Нижегородской области увеличили спрос на кредиты наличными до 806 млн рублей, что на 20% превышает аналогичный показатель июня этого года. Всего по итогам работы в январе-июле банк предоставил жителям региона 8,7 тыс. потребительских кредитов на сумму, превышающую 4,5 млрд рублей.

Продажи в данном сегменте розничного кредитования растут в регионе третий месяц подряд. Объем выдач потребительских кредитов ВТБ в июле не достиг рекордных показателей февраля, но при этом он сопоставим с итогами работы банка в Нижегородской области в январе этого года.

Всего за январь-июль ВТБ предоставил клиентам почти 540 тыс. кредитов наличными на сумму 310 млрд рублей. Половину из них клиенты банка оформили дистанционно. В Нижегородской области за семь месяцев года пользователи ВТБ Онлайн оформили потребительских кредитов на 1,5 млрд. рублей, что составило 34% от общего объема выдач.

«После поэтапного снижения ключевой ставки и улучшения условий по кредитам активность заемщиков в Нижегородской области динамично растет. Начиная с мая ежемесячно объем выдач кредитов наличными ВТБ в Нижегородской области увеличивается в среднем на 40%. Мы отмечаем рост продаж и в офисах, и в дистанционных каналах: банку удалось доработать интернет-версию ВТБ-Онлайн до уровня полноценного мобильного приложения, и клиенты активно используют «цифру» при оформлении потребительских кредитов. По нашим прогнозам, во втором полугодии рынок розничного кредитования сохранит высокий потенциал роста. При этом уже сейчас мы отмечаем высокий спрос на программы рефинансирования, которые позволяют нашим клиентам снизить свою долговую нагрузку», - прокомментировал управляющий ВТБ в Нижегородской области Всеволод Евстигнеев.

С 1 августа ВТБ запустил программу рефинансирование потребительских кредитов. Предложение позволит заемщикам, получившим средства в период высоких ставок, снизить свою платежную нагрузку в 1,5-2 раза. Ставка по продукту на сумму от 30 тыс. до 7 млн рублей составит от 5,4% с учетом дисконта при подаче заявки онлайн и оформления страхования. Воспользоваться программой можно на срок от 6 до 84 месяцев.