418 тысяч рублей, ружьё и пистолеты обнаружили у подозреваемых в разбойном нападении в Нижнем Новгороде

418 тысяч рублей, ружьё, кастет, травматические пистолеты и не только обнаружила полиция у четырёх человек, задержанных по подозрению в разбойном нападении в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

По данным ведомства, о вооружённом нападении на двоих жителей Нижнего Новгорода стало известно 1 августа 2022 года, около 07:30. Инцидент произошёл на улице Зеленодольской.

Потерпевшие рассказали, что около 06:00 на них напали мужчины в тёмной одежде и балаклавах. Они угрожали предметом, напоминающим пистолет, и похитили у своих жертв сумку с документами и деньгами.

В результате было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о разбое.

Все четверо подозреваемых были установлены и задержаны. Ими оказались: ранее судимый за совершение ДТП со смертельным исходом 23-летний безработный житель Богородского района, 21-летний безработный несудимый нижегородец и их 24-летний незаконно пребывающий на территории России сообщник.

Четвёртого подозреваемого, предполагаемого организатора нападения, 35-летнего ранее не судимого жителя Нижнего Новгорода задержали в Костроме.

В процессе обысков у фигурантов уголовного дела изъяли кастет, два травматических пистолета, патроны, удостоверения частного охранника, два перцовых баллончика, ружьё, одежду, в которой совершалось нападение, и 418 тысяч рублей.

Предполагаемый организатор вооружённого нападения заключён под стражу, трое его сообщника находятся под домашним арестом.

Сейчас им всем грозит лишение свободы сроком до десяти лет и штраф в размере до одного миллиона рублей.